L’Università di Palermo, in funzione dell’emergenza Coronavirus, ha spostato dal 30 aprile al 31 maggio il termine per il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo di iscrizione all’anno accademico 2019/2020. Ad annunciarlo, in un videomessaggio, è il rettore dell’Università Fabrizio Micari.

Mantenuta la sessione dal 14 al 24 aprile per gli esami di profitto che si svolgeranno in via telematica