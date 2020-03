Dati Coronavirus 24 marzo: scendono di poco i positivi, 894 guariti e 743 morti

Nell’odierna conferenza stampa, il capo della Protezione Civile italiana, Angelo Borrelli, ha fornito il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus, aggiornato ad oggi, 24 marzo 2020.

Lieve contrazione nei positivi: sono 3.612 in più con un totale dall’inizio dell’epidemia di 54.030. Di questi 18.697 sono in isolamento perchè asintomatici o con lievi sintomi, mentre 3.393 in terapia intensiva, pari al 6% e il restante ricoverato nei vari reparti ospedalieri.

Il dato dei guariti è salito, facendo registrare un +894; si tratta di persone che sono riuscite a sconfiggere il Covid-19; ad oggi sono 8.326 guariti.

Purtroppo anche il dato dei morti, nell’arco di una giornata è nuovamente pesante. I deceduti sono 743.

Poi Borrelli rivolge un saluto di pronta guarigione a Bertolaso, colpito dal virus.