Punto Dritto e Prospettiva 2030: “Si sospenda la chiusura del punto nascite a Pantelleria”

Con una nota congiunta, Punto Dritto e Prospettiva 2030 tornano sulla chiusura del punto nascite a Pantelleria, “una vicenda -sottolineano le due associazioni – che tra sospensioni e deroghe va avanti da troppo tempo senza una vera soluzione.

“Tuttavia – scrivo le portavoci Valentina Villabuona e Rossana Titone – riteniamo che in un momento in cui è in corso una grave emergenza sanitaria, non si può mettere a rischio la salute delle donne che devono spostarsi per poter partorire. Condividiamo le preoccupazioni di quanti si sono mobilitati, nonostante il grave silenzio della maggior parte della politica siciliana. Per questo motivo Punto Dritto e Prospettiva 2030 chiedono che venga sospesa la chiusura fino alla conclusione dell’emergenza e che successivamente si prendano in considerazione proposte volte a mantenere il punto nascita, convinte che vivere in un’isola non è una colpa”.