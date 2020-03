Il sindaco di un comune siciliano in provincia di Caltanissetta (Delia) ha pubblicato sul proprio profilo facebook un video in cui rimprovera i cittadini, meravigliandosi della grande socialità che si respira in città e della mancanza del rispetto delle regole.

Purtroppo è una situazione che, a giudicar dai social, riguarda tutta la nazione. Di seguito il video di Gianfilippo Bancheri: