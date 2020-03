Mio! Mio! Mio!

Capita a tutti i bimbi di vedere qualcosa e di volerla solo per sé, anzi, più bambini ci sono a desiderare lo stesso oggetto, più quello diventa appetibile.

È la stessa cosa che succede ai cinque elefanti, vedono un grosso frutto che penzola da un ramo e tutti desiderano prenderlo e mangiarlo tutto da soli, ma il ramo è troppo alto ed è così che ogni elefante al grido di MIOOOOOOOO si inventerà un modo per coglierlo prima che lo facciano gli altri.

C’è chi soffia con tutta la sua forza sul frutto per farlo staccare dal ramo, chi prende la rincorsa per dare una testata al tronco, chi cerca di arrampicarsi sull’albero, chi pensa addirittura di arrivarci per via aerea e spiccherà il volo con l’aiuto di una foglia aliante.

Tutti i tentativi falliscono e mentre i cinque elefanti sono presi dalla foga di chi arriverà per primo a conquistare l’ambito frutto se lo vedono sfuggire da sotto il naso, ebbene sì, il frutto comincerà a camminare sopra le loro teste sorretto da cinque piccoli topolini che mentre gli elefanti litigavano scalavano il tronco e prendevano il frutto.

Gli elefanti molto sorpresi chiedono ai topolini quale fosse il loro segreto.

Come hanno fatto cinque minuscoli topolini a prendere un grosso frutto dall’albero?

I topolini, a differenza degli elefanti che usavano la parola MIO, hanno invece usato la parola NOSTRO; e con quest’obiettivo comune sono riusciti a mettere insieme le loro forze per arrivare al frutto che alla fine si mangiano tutti insieme.

Gli elefanti imparano subito la lezione e con la collaborazione e lo spirito di squadra, senza gelosie, riescono anche loro a prendere i golosi frutti.

Un albo illustrato di Anuska Allepuz, pubblicato da Lapis e consigliato dai 4 anni.

Da avere per le splendide illustrazione e per come è affrontato il tema.

a cura della Libreria per bambini Albero delle Storie