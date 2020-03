Il tempo libero al tempo del Coronavirus: don Giuseppe Inglese scrive ai giovani di Marsala

Carissimi ragazzi,

vi scrivo per condividere i sentimenti, le gioie, le fatiche,e le difficoltà che stiamo vivendo nel nostro Paese.

Già noi siamo fatti di relazione, condivisione e momenti di aggregazione… le nostre amicizie sono l’espressione di una umanità capace di costruire ponti di pace e fraternità.

In questo momento però dobbiamo fare un grande salto…dobbiamo tutelare e amare i deboli, gli ammalati e gli anziani delle nostre città!

Siamo chiamati a rispettarci e amarci gli uni gli altri…

Sapete che vi dico: dobbiamo essere testimoni di un futuro responsabile di speranza e di gioia!

È difficile il sabato sera non andare in centri di aggregazione giovanile affollati, è difficile rimanere a casa!

Ma è un gesto di amore che facciamo per ciascuno di noi!

Mangiate la pizza, guardate un film, leggete un libro, studiate, fate delle videochiamate sui social…parlate anche con Gesù. Lui vi donerà coraggio e gioia!

Cari ragazzi restiamo umani aiutiamoci ad amarci!

Maria nostra Mamma ci doni il suo abbraccio materno per essere giovani capaci di colorare il mondo!

Vi benedico e prego per ciascuno di voi!



Don Giuseppe