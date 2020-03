Coronavirus: Autoservizi Salemi sopprime alcune corse fino al 15 marzo

L’Autoservizi Salemi ha reso noto con un Avviso, che molte tratte regionali dei pullman, come sappiamo molto frequentati, sono state soppresse fino al 15 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19 (Coronavirus) per evitare i contatti tra i passeggeri non potendo rispettare il metro di distanza.

“Vi invitiamo a controllare la vostra prenotazione – scrivono dall’Autoservizi – e nel caso a contattarci per eventuali cambi di corsa al numero 0923.981120. Ci scusiamo per il disagio”.

Diverse quindi le tratte soppresse. Quella da Marsala delle 6.45 ad esempio insieme ad altre due corse ed altre due da Palermo. Ciò fino al nuovo ordine da parte del Governo.