Nasce a Trapani il Comitato NoiNO, contro il taglio dei parlamentari

Si è costituito a Trapani e provincia il Comitato NoiNO contro il taglio dei parlamentari, tema oggetto del Referendum programmato per il prossimo 29 marzo.

Spiegano i promotori: “Obiettivo è fare chiarezza su una campagna referendaria spesso taciuta dalla maggior parte dell’informazione scritta e parlata; si assiste spesso al travisamento dei reali contenuti del referendum con un’informazione di parte. Le maggiori forze politiche spingono su una demagogia populista senza accettare alcun confronto. Per questi motivi ci siamo costituiti in Comitato per tentare di fare, anche a Trapani, una campagna informativa tra la gente e dare spunti di riflessione per un voto consapevole e che per noi non può essere che No”. Tra le motivazioni espresse a supporto di tale posizione, la convinzione che “la demagogia populista non rende più libero e forte il popolo, ma consegna il dominio della rappresentanza a forze esterne e non trasparenti”.

Il Comitato NoiNO ha convocato una conferenza stampa che si terrà venerdì 28 febbraio alle 17, presso la Sala Sodano di Palazzo D’Alì.