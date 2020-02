Coronavirus: si ferma lo sport. Cosa succede nel calcio

Il Coronavirus che si è diffuso in alcune zone d’Italia ha portato le autorità a vietare le manifestazioni sportive. Nell’ultima giornata di campionato quattro sono state le partite rinviate. Tuttavia la Serie A ripartirà, ma soltanto a porte chiuse. Si fermano invece le serie minori e le leghe di pallavolo e rugby. Cosa succederà per quanto riguarda le partite di calcio e gli altri eventi sportivi?

Coronavirus, partite di calcio a porte chiuse

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora spiega infatti che gli eventi sono vietati fino a domenica prossima per la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna e la Liguria. Sottolinea poi che il provvedimento “non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi”.

Coronavirus, stop anche per calcio minore, pallavolo e rugby

L’emergenza del Coronavirus ha investito anche il calcio minore e gli altri sport. Si ferma la Lega Pro, la pallavolo e il rugby.

Coronavirus e ciclismo

Per quanto riguarda il ciclismo a rischio è la Milano-Sanremo di inizio stagione. Secondo Vegni, il direttore organizzativo di Rcs, se la situazione non dovesse migliorare si procederebbe all’annullamento della gara, in programma per il 21 marzo.

Coronavirus e sport, cosa succede all’estero

A livello internazionale, l’emergenza coronavirus al momento non comporta cambi di programma nell’ottica delle Olimpiadi di Tokyo in programma quest’estate. “I preparativi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 continuano come previsto”, ha chiarito il Comitato olimpico internazionale.