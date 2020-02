Progetto Martina: il Lions torna nelle scuole per parlare di tumori

La natura della proposta: “Una giovane donna colpita da un tumore in giovane età, ha lasciato un testamento spirituale nel quale chiedeva con insistenza di informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute”. Questa donna si chiamava Martina e della sua volontà il Lions Club Internazionale si è preso cura e ne ha creato un Service dal nome “Progetto Martina”. Anche quest’anno, la delegazione di Marsala, di cui è presidente Vitalba Pipitone, ha assunto l’impegno di dialogare con i giovani delle scuole secondarie superiori per diffondere il messaggio di prevenzione attraverso l’intervento di una équipe di medici Lions volontari.

Il primo incontro si è svolto il 20 febbraio con gli studenti del Liceo Scientifico, relatori Michele Fici (Direttore Medico U.O. Nefrologia Ospedale di Marsala)e Aldo Russo (Medico-chirurgo e Cardiologo), che hanno fornito le fondamentali informazioni sanitarie sulle metodologie di lotta ai tumori, in particolare le azioni di prevenzione. I prossimi appuntamenti saranno il 10 e l’11 marzo al Liceo Classico, il 25 marzo al Liceo Pascasino, il 6 aprile all’Istituto Agrario, il calendario si concluderà all’Istituto Commerciale. Alla fine di ogni incontro gli studenti avranno la possibilità di compilare un questionario conoscitivo on line dal sito www.progettomartina.it. La formazione dei giovani per la Lotta ai tumori è l’unica strada per metterli in condizione di operare scelte consapevoli in grado di ridurre il proprio rischio di contrarre un tumore o di essere in grado di riconoscere i segnali per la possibilità di diagnosticare in tempo la sua presenza.