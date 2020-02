Scrive Gianvito Zizzo sulle potature a Marsala: “Per tutte le piante lo stesso criterio”

Gentile Direttore,

ho notato in questi giorni che il Comune di Marsala , finalmente, ha avviato le potature degli alberi delle strade cittadine.

Siamo nel periodo stagionale giusto per effettuarle ma gli alberi non sono tutti della stessa specie: ci sono quelli che svilupperanno solo rami e ci sono quelli che esprimono prima le fioriture e poi le foglie.

Scrivo questa nota proprio per aver notato che gli operatori potano tutti gli alberi con lo stesso criterio.

Faccio presente che l’ufficio preposto del Comune prima di dare l’incarico a potare dovrebbe dare delle indicazioni tecniche di intervento variabili a secondo della specie arborea oggetto di intervento.

Questo non è accaduto.

Infatti le belle jacarande che si trovano nella piazza antistante Porta Garibaldi che con le loro fioriture rendono affascinante, nel mese di giugno/luglio, questo angolo della città sono state potate come le altre (ailanthus) che hanno interesse solo per le foglie.

A mio avviso questa scarsa professionalità rende ancora più indecorosa la città dove è già nota per la poca attenzione al verde urbano.



Dr Gianvito Zizzo