Musica brasiliana al “Sollima” e solidarietà nell’evento del Lions Marsala

Nella splendida cornice del Teatro Comunale Sollima, sabato 15 febbraio il Lions Club di Marsala presieduto da Vitalba Pipitone, ha ospitato i soci Lions dei sette club della Seconda Circoscrizione ed i rispettivi presidenti: Gaspare Reina di Trapani, Vito Signorello di Castelvetrano, Pietro Bonì di Alcamo, Pasquale Perricone di Salemi, Giusy Lo Presti in rappresentanza di Pantelleria, Donatella Vernaccini di Mazara del Vallo.

In scena il Concerto del gruppo Brasilian Project & Ana Flora, evento organizzato da Giorgio Geraci, presidente della Seconda Circoscrizione, e finalizzato alla raccolta fondi da destinare in beneficenza alla Fondazione Internazionale del Lions Club, nata nel 1968 con lo scopo di portare a termine progetti umanitari su vasta scala sia nei territori a noi vicini sia in quelli più lontani, contando esclusivamente sui versamenti dei Lions di tutto il mondo, per quattro aree di intervento: vista, giovani, bisogni umanitari, disastri e catastrofi.

Lo spettacolo è stato preceduto da un discorso di Vitalba Pipitone, che ha illustrato le finalità dell’iniziativa di beneficenza di cui il Lions Club si fa promotore in virtù del motto “We Serve” che costituisce un vessillo per le azioni a favore delle fasce più deboli. Di seguito è iniziato il Concerto, la maestria degli artisti ha conquistato il pubblico che ha più volte applaudito a scena aperta dimostrando un appassionato coinvolgimento.

I sei artisti del gruppo: Fabrizio Giambanco alla batteria, Diego Spitaleri al pianoforte, Fabio Lannino al basso, Vincenzo Favara alle percussioni, Roberto De Paula alla chitarra e la cantante Ana Flora. La scelta dei brani è stata indovinata e ha riscosso apprezzamenti ed un successo incredibile.