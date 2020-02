Morgan cerca Bugo. Vuole tornare a cantare con lui

La 70° edizione del Festival di Sanremo la ricorderemo anche per l’episodio che ha come protagonisti i cantanti Bugo e Morgan. Mentre in rete si fa tanta ironia sulla vicenda, Bugo ha deciso di affidare al suo manager la gestione della polemica.

Nel frattempo Morgan, fra un talk show televisivo e l’altro, ha continuato ad attaccare il giovane collega, da “domenica in” in poi.

La polemica, per ragioni non del tutto chiare, prende una piega diversa quando lo stesso Morgan, ospite telefonico di Caterina Balivo nella trasmissione “vieni da me”, dice che sta cercando Bugo perché vorrebbe risolvere i loro problemi. In studio presente anche la madre dell’artista più giovane.

Morgan nelle battute finali dell’intervista dalla Balivo dice di sentirsi un artista incompreso.