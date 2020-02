Il Marsala Femminile conquista tre punti, ma la B&M resta con sei atlete in campo. Partita sospesa

Il Marsala Calcio Femminile del presidente Giuseppe Chirco, conquista tre punti e accorcia le distanze con la capolista, il Monreale, che nonostante la vittoria sulla Ludos rimane ancorata in testa alla classifica con 19 punti, perchè la squadra palermitana, ricordiamo, è fuori classifica.

Domenica 09 febbraio è andata in scena l’ottava giornata del Campionato di Eccellenza Femminile e il Marsala ha ospitato la B&M Ferraro New York City che aveva incontrato solo tre giorni prima, su terreno neutro per la semifinale di Coppa Sicilia che ha meritatamente vinto, accedendo alla finale dopo dieci anni.

La compagine palermitana, arrivata al Mariano Di Dia con la formazione ridotta, è scesa in campo con otto atlete che hanno onorato il terreno di gioco per venti minuti, con evidenti difficoltà di giocare sotto numero e contro una squadra in ottimo stato di salute. Di Stefano del CFMarsala apre le danze a soli tre minuti di gioco, seguita da Alcamo, autrice di una doppietta ma solo dopo venti minuti, l’arbitro manda entrambe le compagini negli spogliatoi perché le ragazze del New York City , a causa di due infortuni, rimangono in sei. La partita si chiude con il risultato di 3 a 0.

Vittoria, dunque, per la squadra di mister Anteri ma dal sapore amaro per una partita che si voleva vincere in campo, lottando per 90 minuti e con la delusione del pubblico marsalese che attende le partite casalinghe per poter supportare i propri colori.

Il Marsala Femminile conquista tre punti e raggiunge quota 18 in classifica, a solo un punto di stacco dal Monreale che si preannuncia essere la spina nel fianco della squadra marsalese in questo campionato, che insieme alla squadra siracusana del Santa Lucia lottano per la conquista del titolo. Ma come saggiamente asserisce mister Anteri, il campionato è ancora troppo lungo per fare previsioni a lungo termine. Questa settimana la squadra sarà impegnata in intense sessioni di allenamento, provando nuovi schemi ed alcune situazioni tattiche, su cui lavorano già da qualche settimana per fronteggiare la partita di domenica prossima, 16 febbraio 2020, che vale metà del campionato: la finale della Coppa Italia Regionale. Ancora non si sa ora e campo dell’atteso match con il Monreale.

Grande entusiasmo e trepidazione per la società marsalese che si gioca la finale, dopo averla vinta consecutivamente nella stagione 2007/08 e 2008/2009.

Sempre domenica 16 febbraio alle 9:30 lo Stadio Lombardo Angotta, sede del Marsala Calcio Maschile, aprirà i battenti alla FIGC per ospitare l’open day femminile: “Settimana rosa: porta un’amica” e la nostra Valeria Anteri sarà presente in qualità di delegato provinciale della FIGC, invitando tutte le ragazze appassionate di calcio che vogliono intraprendere questa difficile ma splendida sfida.