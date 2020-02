Marsala Antica alla BIT di Milano per promuovere il territorio in vista dell’Europeade 2021

Le danze e i canti del Gruppo Folclorico Marsala Antica, rappresenteranno le tradizioni e gli usi della nostra fetta di Sicilia alla Europeade 2021. Il più grande evento di diffusione della cultura popolare europea, è giunto alla sua 57° edizione. Dopo le tappe di Frankenberg an der Eder in Germania nel 2019 e quella di Klaipeda, porto sul Baltico della Lituania che si terrà in agosto, nel 2021 l’incredibile affermazione della Città di Trapani come centro delle culture dei popoli del Vecchio Continente.

La prima Europeade si tenne nel 1964 su iniziativa di Mon de Clopper che, ambiziosamente, è riuscito ad unire diverse etnie, ognuna delle quali, all’interno dell’Europeade, è riuscita a mostrarsi nella propria unicità ma nel rispetto dell’altro, dando risalto all’arte popolare di ognuno dei Paesi rappresentati. Valori su cui si basa la storia, lunga 40 anni, di Marsala Antica, oggi guidata da Fabrizio Coppola.

Il Gruppo, grazie all’impulso di Pietro Pellegrino, componente del Comitato Internazionale Europeade per l’Italia Meridionale, sarà uno dei 300 gruppi partecipanti alla kermesse che si terrà a Trapani dal 14 al 18 luglio 2021. “A tal fine – ci dicono Coppola e Pellegrino -, Marsala Antica sarà ospite del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, presieduta da Rosalia d’Alì, nel padiglione della Regione Sicilia alla Borsa Internazionale di Milano, dal 9 all’11 febbraio. Siamo stati chiamati a promuovere la tradizione culturale del vasto hinterland trapanese. I nostri balli e i nostri canti vogliono entrare dentro lo spirito della manifestazione. Lo faremo attraverso lo stile che ci contraddistingue dalle origini, con dei ‘quadri viventi’ che rappresenteranno momenti di vita quotidiana dell’800 siciliano, della nostra terra: la pesca, le donne raccolte in preghiera, il cortile, il mercato. Il tutto infarcito di canti e danze tipiche”.

Nel frattempo, Marsala Antica partirà alla volta del CIOFF, il Consiglio Internazionale delle Organizzazioni del Festival del Folklore e delle Arti Tradizionali, evento che vedrà sfidarsi vari gruppi folclorici mondiali.