A Trapani si procede alla rimozione dell’amianto sulle aree pubbliche

Mercoledì il 7° Settore Tutela Ambientale ha proceduto, tramite ditta abilitata, alla rimozione dei rifiuti costituiti da cemento-amianto abbandonati da ignoti su aree pubbliche del territorio comunale di Trapani, oggetto di preliminari segnalazioni anche da parte dei cittadini. In particolare i siti interessati dall’intervento sono: via del Grandi Eventi, argine sinistro del ponte Xitta, via Verdinais, via F. Iacolino, area interna del campo Coni.

Inoltre, in seguito ai lavori che al momento interessano il cavalcavia del ponte Lenzi (SP 21), non è stato possibile procedere alla rimozione dei rifiuti in cemento amianto abbandonati lungo la strada sterrata costeggiante l’impianto di depurazione; tale intervento sarà riproposto dal Comune tramite la ditta appena possibile. L’ assessore Romano invita i cittadini a continuare con le segnalazioni onde consentire una rapida rimozione di tale tipologia di rifiuti abbandonati da ignoti sul territorio comunale.