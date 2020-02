Paolo Collavini non è più alla guida tecnica della Sigel Marsala Volley

Paolo Collavini non è più il capoallenatore della Sigel Marsala Volley. A comunicarlo è il sodalizio lilybetano, attraverso una nota diffusa agli organi di stampa. “E’ stato risolto di comune accordo il rapporto di collaborazione con il capoallenatore della Prima Squadra, signor Paolo Collavini. La società tutta, nel ringraziare di vivo cuore il coach per la serietà e l’abnegazione nel lavoro in questi mesi alla guida del team, augura allo stesso le migliori fortune personali e professionali. Si precisa, inoltre, che la gestione tecnica del roster è stata affidata all’assistente allenatore signor Daris Amadio”.