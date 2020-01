Marsala: iniziative e Scuole, l’Amministrazione incontra i dirigenti

Incontro propedeutico a Palazzo Municipale, tra Amministrazione Di Girolamo e Scuole del territorio, per avviare le iniziative in cui saranno protagonisti alunni e studenti marsalesi.

Gli assessori Anna Maria Angileri (Pubblica istruzione) e Clara Ruggieri (Politiche culturali) hanno chiamato a raccolta dirigenti e docenti referenti degli Istituti scolastici del territorio per illustrare il calendario degli appuntamenti culturali, didattici e ricreativi che – nei prossimo due mesi – si svolgeranno in città. “Abbiamo ritenuto opportuno questo primo incontro perchè la programmazione è fondamentale per la buona riuscita delle iniziative in cantiere – affermano i due amministratori -. Quella che si chiede è una partecipazione attiva del mondo scolastico, nella convinzione che la qualità delle iniziative è la premessa per un serio lavoro educativo in sinergia con studenti, docenti e dirigenti”.

Si inizia il 4 febbraio con un convegno al Complesso San Pietro (ore 9.30) in cui gli Istituti superiori dibatteranno i temi legati alla Shoah, nonché sul pellegrinaggio laico del “Treno della Memoria” verso i campi di concentramento, volto a “costruire cittadinanza attiva”: relazioneranno gli educatori Andrea Genco e Marcella Naso. Il secondo appuntamento è con il “Carnevale in Allegria” (20 Febbraio), in cui saranno coinvolte le Scuole di ogni ordine e grado. Le stesse, poi, saranno chiamate a calendarizzare le visite alla “Casa delle Farfalle” che – da febbraio a giugno – si potrà ammirare nel Complesso San Pietro. Nello stesso sito culturale, il 6 Marzo, l’Amministrazione comunale celebrerà la “Giornata Internazionale della Donna” con un incontro-dibattito con le Associazioni sulle politiche di genere del territorio.

A marzo, in calendario altri due appuntamenti: il 10, al Teatro Impero, la rappresentazione “Penelope. L’Odissea è Fimmina”, con Luana Rondinelli; il 20, la “Giornata della Memoria e dell’Impegno” in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, con la realizzazione di un pannello con ceramiche dipinte a mano. A conclusione dell’incontro, gli assessori Angileri e Ruggieri hanno richiamato l’attenzione dei dirigenti sul bando “Città che Legge”, la cui scadenza è fissata per il prossimo 6 Febbraio.