Caso Baldarotta, anche Punto Dritto solidale con il giornalista trapanese

Dopo l’Anpi Trapani anche l’associazione Punto Dritto, che ha scelto nel suo statuto di dichiararsi antifascista, esprime solidarietà al giornalista Nicola Baldarotta querelato da Casa Pound Italia.

“Ora Baldarotta – scrivono Valentina Villabuona e Marco Campagna – dovrà affrontare un processo e pur nel rispetto della magistratura, non può passare inosservato che Casa Pound Italia su cui pende una richiesta di scioglimento da parte dell’Anpi, che occupa abusivamente uno stabile a Roma e che tiene un comportamento che la pone fuori dalla Costituzione, si scomodi a querelare un giornalista di provincia per limitare la sua libertà di espressione. Siamo certi che Baldarotta riuscirà a dimostrare la sua innocenza in Tribunale, ciò non toglie che ci preoccupa la presenza sul territorio di questo movimento e che invitiamo la politica tutta a prendere posizione su un fatto che non riguarda una piccola provincia, ma che ha una dimensione nazionale. Chi non conosce la storia è destinato a ripeterla, noi abbiamo deciso da sempre da che parte stare”.