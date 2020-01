Torna il Carnevale a Marsala con le sfilate di carri e maschere

L’apprezzamento per l’edizione 2019 del “Carnevale a Marsala”, quale momento di aggregazione sociale e con notevole partecipazione di cittadini, è alla base della volontà dell’Amministrazione Di Girolamo di organizzare – dal 23 al 25 febbraio prossimo – una nuova “Sfilata di Carri allegorici e Gruppi in Maschera”.

A tal fine, il settore Attività Culturali diretto da Giuseppe Fazio ha pubblicato un Avviso per consentire la partecipazione alla realizzazione dell’iniziativa ad Associazioni, Enti, Comitati, etc., senza fini di lucro ed ovunque residenti. Il termine entro il quale inviare l’istanza di partecipazione è fissato per il prossimo 4 febbraio. Ai partecipanti, in forma singola o associata, compete ogni spesa inerente la realizzazione dei carri allegorici per le sfilate, accompagnati da gruppi danzanti e maschere. Il tutto, non in contrasto con religioni, morale, comune senso del pudore e senza alcun incitamento alla violenza o all’odio razziale. L’Amministrazione comunale, oltre a farsi carico dell’organizzazione dell’iniziativa e di taluni aspetti tecnici/finanziari (percorsi, piano di sicurezza, SIAE, ecc.), contribuirà alle spese dei partecipanti nelle forme e nei limiti previsti nell’Avviso.

Una Commissione assegnerà premi secondo diversi criteri, tra cui originalità dell’opera e animazione. Per quanto riguarda il programma del “Carnevale 2020”, due le sfilate di Carri e Maschere – il 23 e il 25 febbraio – con partenza da Piazza del Popolo (ore 16:30), per poi proseguire lungo la Via Mazzini, rotazione attorno a Piazza Francesco Pizzo e ritorno sullo stesso percorso (ore 20.30 circa). Lunedì 24, invece, il programma prevede la sosta dei Carri nel piazzale del Monumento ai Mille, con balletti e gruppi in maschera che si esibiranno a partire dalle ore 16:30.

Avviso e schema-domanda di partecipazione sono online sul sito istituzionale alla pagina :

http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29797