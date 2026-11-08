L’Inter batte 2-0 il Como a San Siro e si porta a -1 dalla Lazio

MILANO (ITALPRESS) – Dopo la vittoria in Champions contro il Feyenoord l’Inter torna a correre anche in campionato. A San Siro, i nerazzurri battono per 2-0 il Como e accorciano le distanze sulla Lazio capolista, portandosi a -1. La formazione campione d’Italia ha archiviato la pratica già nel primo tempo, grazie alle reti di Esposito e Thuram. Vittoria meritata e mai in discussione per la banda di Chivu contro un Como scarico e con la testa ancora ai nove gol di Lens.

Un’Inter famelica fa la voce grossa sin dai primi minuti, indirizzando subito il match grazie ai suoi due attaccanti. Il gol che apre le danze arriva al 12′ e porta la firma di Esposito che sottoporta anticipa Ramon e capitalizza l’assist al bacio dalla sinistra di Spence. Passano sette giri d’orologio e i ragazzi di Chivu raddoppiano: Valle libera male l’area di rigore servendo un invito involontario per Thuram, cinico nel siglare il 2-0. Il Como ci capisce poco e nulla e rischia di sbandare ulteriormente prima dell’intervallo. In due occasioni Carlos Augusto flirta col tris, ma Sanchez riesce a tenere a galla la formazione ospite.

La musica non cambia nemmeno nella ripresa, nonostante le due aggiustature di Fabregas durante l’intervallo (Smolcic e Ricci prendono il posto rispettivamente di Baturina e Perrone). I padroni di casa cercano il colpo del ko e ci vanno vicini con Dimarco al 53′ che col mancino colpisce l’esterno della rete; al 57′, invece, è il turno di Thuram, il cui tiro dalla destra dell’area termina a fil di palo. Il primo squillo offensivo dei lariani arriva solo al 63′ con Martinez che con reattività nega la gioia del gol a Valle. I nerazzurri gestiscono il risultato e abbassano il proprio baricentro, regalando qualche metro in più al Como. Nico Paz prova ad accendere la luce al 84′, pizzicando l’incrocio dei pali con una bella conclusione di mancino. Non è serata però per il talento spagnolo e per i suoi compagni che non riescono proprio a sfatare il tabù Inter. Con questi tre punti i nerazzurri tornano al secondo posto in classifica, a quota 28 punti (uno in meno della Lazio capolista). Si ferma a sei, invece, il computo delle vittorie consecutive del Como: la squadra di Fabregas rimane quinta, a quota 23.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).