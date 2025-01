Mente e corpo: cambia postura per rafforzare l’emozione

Nella PNL, la postura non è solo un riflesso del nostro stato emotivo, ma anche uno strumento per influenzarlo. Cambiare consapevolmente il modo in cui ci poniamo fisicamente invia segnali al cervello che attivano stati d’animo coerenti. Sorridere – anche se forzatamente – stimola il rilascio di endorfine, favorendo il benessere.

Aprire le spalle e sollevare il mento comunica fiducia, riducendo stress e insicurezza. Allo stesso modo, una respirazione profonda, diaframmatica e regolare rallenta il sistema simpatico, inducendo calma. La chiave è creare un’armonia tra corpo e mente, dove l’uno influenza e rafforza l’altro.

Esercizio pratico, se ti senti giù: