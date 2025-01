Marsala, il Consiglio approva una variante qal piano urbanistico

Con le solite immancabili comunicazioni da parte dei consiglieri, ha preso il via la seduta del consiglio comunale di martedì 28 gennaio.

Pino Carnese ha evidenziato i disagi per i malati che necessitano di cure, costretti a lunghe attese e a recarsi in visita medica in altri comuni della provincia. Mario Rodriquez ha lamentato lo stato delle strade, sconnesse e senza manutenzione in diverse zone (via E. Del Giudice e via Falcone). Flavio Coppola è intervenuto sullo stesso problema sanità, nonché riguardo sia alle isole ecologiche che non ricevono rifiuti tessili. Pino Ferrantelli, dopo alcune considerazioni sui problemi sanitari, ha chiesto l’intervento dell’Amministrazione per la mancanza di illuminazione sul Lungomare, di competenza del Libero Consorzio. Massimo Fernandez ha sollecitato la piantumazione di alberi mancanti in via Garibaldi. Su alcuni punti è intervenuto l’assessore Francesco Marchese, fornendo chiarimenti.

Concluse le comunicazioni, il Consiglio ha avviato la trattazione del punto riguardante “Ampliamento dello stabilimento vinicolo Donnafugata, comportante variante allo strumento urbanistico”. Dopo la relazione dell’assessore Salvatore Agate, di Leo Orlando (Commissione attività produttive), di Flavio Coppola (Commissione urbanistica) e gli interventi di diversi consiglieri, gli aspetti tecnici sono stati illustrati dal geometyra del comune Galfano. Votato l’atto – approvato all’unanimità – il presidente Enzo Sturiano ha chiuso i lavori aggiornandoli al 30 gennaio, alle ore 17:00.