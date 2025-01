Al Porto di Trapani nuova gru: “Ma la nuova banchina Ronciglio resta inutilizzabile”

L’impresa portuale e terminal operator Riccardo Sanges & c. S.r.l. procederà oggi al trasferimento di una delle gru portuali di sua proprietà dalla banchina Isolella nord a quella Ronciglio Sporgente Est. Si tratta di un altro passo cruciale per lo sviluppo del porto di Trapani. L’installazione di una gru portuale Gotwald da 100 tonnellate sulla banchina Ronciglio consentirà finalmente una piena operatività di questa parte del porto, con la possibilità di ospitare presso le banchine Ronciglio navi commerciali di ogni tipo, dai container alla merce varia. Questa nuova operatività andrà a decongestionare la banchina Isolella, contribuendo in maniera radicale a velocizzare le operazioni commerciali nel porto di Trapani, rendendo lo stesso più competitivo, con un conseguente aumento dei traffici “…migliorando in definitiva l’economia della Sicilia occidentale, con la creazione di nuove e importanti opportunità di lavoro” come fa sapere l’azienda.

In parallelo si sono create le basi per la sostituzione del ponte sul Canale di Mezzo con una nuova infrastruttura, progettata per supportare una portata di 400 tonnellate. “La sinergia tra questi investimenti consentirà al porto di Trapani di operare con maggiore efficienza, aumentando la velocità operativa complessiva del porto e permettendo di lavorare simultaneamente anche con 4 navi e diverse squadre, su più banchine distinte. Tuttavia, anche di fronte a questo importante evento positivo per il porto, non possiamo trascurare di denunciare, ancora una volta, una grave inefficienza del porto che è quella della mancata consegna della nuova banchina Ronciglio – fa sapere l’azienda -. Tale circostanza mortifica tutta la comunità economica trapanese ed in particolare la Riccardo Sanges che ricordiamo ha investito negli ultimi anni più di dieci milioni di Euro nella logistica portuale e nelle attrezzature e negli ultimi tempi ha proceduto a diverse assunzioni per le sue attività imprenditoriali in ambito portuale”.