Il basolato sconnesso di Marsala: un rischio per i pedoni, un danno estetico alla città

Nel centro storico di Marsala è sotto gli occhi di tutti un serio pericolo per la sicurezza di chi cammina tra le vie della città: la pavimentazione in basolato. Le antiche pietre, un tempo simbolo della robustezza e del fascino storico del luogo, sono oggi frequentemente sconnesse, pericolanti e fuori allineamento, creando disagi e rischi per la circolazione pedonale. Un esempio emblematico di questo stato di abbandono riguarda via Calogero Isgrò, una delle strade limitrofe del centro storico cittadino, dove il basolato appare in condizioni particolarmente critiche. Qui, i mattoni della pavimentazione sono spesso rotti o sollevati, creando veri e propri ostacoli per chiunque vi cammini. Il rischio di inciampare è elevato – così come in altre parti del centro città – e le cadute non sono eventi rari. Persone di tutte le età si sono infatti ritrovate a fare i conti con la pericolosità di un pavimento non uniforme, che ha causato infortuni e disagi a più di uno sfortunato passante.

A peggiorare la situazione, in alcuni casi, sono stati effettuati interventi di riparazione che, invece di risolvere il problema, hanno contribuito a rovinare ulteriormente l’aspetto estetico della pavimentazione. Invece di sostituire correttamente i mattoni rotti, infatti, sono stati utilizzati materiali poco adeguati, come il cemento, che non solo non si integrano con il resto del basolato, ma creano un contrasto visivo poco gradevole. La pavimentazione, da sempre un elemento distintivo del centro storico, perde così parte del suo fascino originario, risultando disordinata e irregolare. Per non parlare dei tombini che ballano e del manto rovinato tutto intorno, di certo indecoroso. Questa situazione non è isolata. Altre vie limitrofe del centro storico, purtroppo, presentano problemi simili: mattoni disallineati, sollevamenti pericolosi e tratti sconnessi che mettono a rischio l’incolumità di chi cammina. I cittadini, spesso costretti a fare attenzione ad ogni passo, si chiedono quanto ancora dovranno convivere con questa condizione di trascuratezza, che non solo compromette la sicurezza, ma danneggia anche il patrimonio storico della città.

La pavimentazione in basolato, infatti, rappresenta una parte importante del patrimonio architettonico di Marsala e deve essere preservata con attenzione. Le amministrazioni locali dovrebbero, dunque, intervenire in modo più deciso e tempestivo per restaurare e riqualificare le pavimentazioni, ripristinando l’ordine e la sicurezza nelle vie del centro storico. Riparare il basolato in maniera adeguata e con materiali coerenti con quelli originali sarebbe il primo passo per garantire la sicurezza dei pedoni e restituire alla città il suo aspetto caratteristico.