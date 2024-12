Marsala: l’imposta di soggiorno scatta dopo i 7 pernottamenti

Seduta di fine anno, quella di stamattina, del Consiglio comunale di Marsala. I lavori presieduti da Enzo Sturiano sono stati avviati con la discussione sulle “Modifiche all’Imposta di Soggiorno”. La delibera è stata approvata con le variazioni apportate dall’emendamento a firma dei consiglieri Sturiano e Fernandez: in pratica, si aumenta da cinque a 7 – non più a 10 – il numero massimo di pernottamenti per i quali sarà applicata l’imposta, nella misura e per le seguenti tipologie ricettive:

– Campeggi: 1 euro per persona e per notte

– B&B, casa vacanze, locazioni temporanee di abitazioni ad uso turistico: 2 euro

– Alberghi e residence turistico-alberghieri ed altre strutture ricettive a 1 stella: 2 euro

– Alberghi e residence turistico-alberghieri ed altre strutture ricettive a 2 stelle: 2,50 euro

– Alberghi e residence turistico-alberghieri ed altre strutture ricettive a 3/4 stelle: 3 euro

– Alberghi e residence turistico-alberghieri ed altre strutture ricettive a 5 stelle: 3,50 euro

Per l’entrata in vigore, si attende la pubblicazione delle suddette tariffe da parte del Ministero dell’Economia e Finanze.

Dopo l’approvazione della delibera relativa alla “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” con riferimento all’anno 2023, il Consiglio, prima di chiudere la seduta, ha deliberato su quasi quaranta “riconoscimenti di debiti fuori bilancio”.