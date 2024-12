Pascasino: scuola polo per la formazione

Dal 17 al 19 novembre esperti, professionisti, docenti e studenti si sono incontrati a Catania

Tra il 17 e il 19 novembre scorsi il liceo Pascasino di Marsala, in qualità di scuola polo nazionale PNRR FUTURA ha organizzato un evento formativo innovativo in cui sono state coinvolte le istituzioni scolastiche di Catania e della Sicilia per promuovere pratiche educative innovative nel campo del digitale e delle nuove tecnologie, con particolare attenzione alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella didattica e nella cultura.

Le iniziative, di carattere residenziale, si sono svolte presso il Convitto Cutelli di Catania e Horticultural Park Radice di Giarre, luoghi dove innovazione, tradizione e rispetto per i Beni culturali e ambientali sono di casa. L’evento ha coinvolto esperti, professionisti, docenti e studenti. Tre giornate di pura innovazione, dove cultura, sport e tecnologia si sono incontrati per stimolare mente e corpo e dove è stato possibile scoprire, approfondire e sperimentare il potenziale dell’AI in vari settori.



Gli eventi formativi svoltisi a Catania hanno consentito di formare circa 170 tra docenti e dirigenti, attraverso metodologie innovative e coinvolgenti come la CBL, il MAB, l’outdoor Learning e il Role playing. La One Health è stata il filo conduttore dei tre percorsi nella misura in cui l’attenzione è stata focalizzata sull’importanza del legame tra mondo vegetale, mondo animale e mondo umano. Considerevole il livello di gradimento dei corsisti che hanno implementato le proprie competenze e aperto nuovi scenari didattici.

Tutti sono tornati a casa arricchiti e pronti a trasferire le nuove competenze acquisite alle diverse comunità scolastiche.



Il Pascasino si conferma una scuola all’avanguardia, attenta alla formazione di tutti i suoi componenti, erogando opportunità uniche di apprendimento collettivo e pratico. Un momento importante quello di Catania, che ha consentito di scoprire quanto l’intelligenza artificiale possa essere effettivamente un supporto utile alla didattica, nella misura in cui, come tutte le cose, venga utilizzata bene.



Giulia Caradonna

Serena Aloia

Arianna Sandri

Elisa Marino

Cassandra Mezetti

Lucia Marino

Greta Mesi

3° C

PascaNews è una pagina all’interno del cartaceo “Marsala C’è”. I contenuti sono realizzati interamente dagli studenti del liceo Pascasino di Marsala.