Votazione Movimento 5 Stelle, bocciato Grillo: “Il garante sarà abolito”

La seconda votazione interna al Movimento 5 Stelle, richiesta da Beppe Grillo e guidata da Giuseppe Conte, conferma il risultato della prima consultazione: la figura del garante sarà abolita. A favore di questa scelta si è espresso l’80,56% dei votanti. Alla votazione, tenutasi l’8 dicembre, hanno partecipato 58.029 iscritti, pari al 64,90% della base, con circa 4.000 votanti in più rispetto alla prima consultazione del 21-24 novembre. Per il 38,81% dei partecipanti, il ruolo del garante non dovrebbe essere attribuito a nessun altro organo. Il 35,96% ritiene che spetti al Comitato di Garanzia, mentre il 18,74% preferisce che venga affidato a un organo collegiale eletto per l’occasione. Il restante 6,49% ha scelto di astenersi.

Gli iscritti hanno inoltre confermato, con l’84,91% dei voti favorevoli, la procedura per modificare il simbolo del Movimento. Tale procedura consentirà al presidente di proporre un cambiamento previa approvazione del Consiglio Nazionale e il voto della base. Un altro tema votato riguarda i requisiti per il presidente. Il 98,48% degli iscritti ha stabilito che il presidente, attualmente Conte, non debba essere stato iscritto ad altri partiti politici nei dieci anni precedenti. L’84,98% ha deciso che spetti al presidente approvare eventuali alleanze politiche locali. Tuttavia, solo il 51,14% si è opposto alla possibilità di rendere incompatibile la carica di presidente del Movimento con quella di ministro, premier o presidente di una delle due Camere.

“Ora voltiamo pagina e procediamo con determinazione – ha dichiarato Conte -. Il Movimento 5 Stelle ha votato in massa: il quorum è stato ampiamente superato, con una partecipazione persino superiore a quella di due settimane fa. Questo dimostra la forza di una comunità che non si arrende e in cui ogni membro ha un valore fondamentale”, ha aggiunto il leader sui social. “Il Movimento si rinnova sulla base delle indicazioni degli iscritti. Guardiamo al futuro con orgoglio per quanto realizzato finora, ma con uno sguardo determinato verso ciò che possiamo ancora fare“, ha concluso. Infine, Conte ha invitato gli iscritti a un confronto diretto: “Abbiamo ancora tante battaglie da combattere insieme per cambiare il Paese. Domani, dalle 16:00, sarò in diretta per rispondere alle vostre domande“.