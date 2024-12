“Il basso armato di Jovanotti”: a Essepiauto Trapani Saturnino per il lancio della Renault 5￼

[ PUBBLIREDAZIONALE ] Essepiauto celebra il ritorno dell’iconica Renault 5 con un evento esclusivo che unirà stile, musica e innovazione. La serata, in programma il 15 dicembre 2024 presso la sede di Trapani, vedrà come protagonista Saturnino, storico bassista di Jovanotti, che regalerà agli ospiti un’esperienza unica. L’artista sarà al centro dell’evento con un concerto, un DJ set travolgente e un talk esclusivo in cui racconterà aneddoti e curiosità della sua carriera. I partecipanti avranno anche l’opportunità di dialogare direttamente con lui, vivendo un momento irripetibile.

L’evento offrirà inoltre:

La presentazione esclusiva della nuova Renault 5 , una perfetta combinazione di tradizione e modernità

, una perfetta combinazione di tradizione e modernità Il reveal della nuova Audi A5

Un aperitivo gourmet con una selezione di vini e raffinati stuzzichini

con una selezione di vini e raffinati stuzzichini Un corner beauty Yves Rocher curato da Fabiola Tranchida , con make-up gratuiti per gli ospiti

curato da , con make-up gratuiti per gli ospiti Una zona dedicata ai bambini con baby parking gratuito

Dettagli dell’evento:

15 dicembre 2024

Essepiauto, Via Carlo Messina, 2 – Zona industriale – Trapani

dalle ore 18:00 alle 20.30

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

REGISTRATI: https://www.essepiauto.it/promozioni/nuovo/r5-is-back/