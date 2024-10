Elezioni dell’ex province, salta la data del 15 dicembre. Polemiche all’Ars

Il centrodestra all’Ars affossa le elezioni di secondo grado nei Liberi consorzi e nelle Città metropolitane, che erano già state fissate per il 15 dicembre. Spostata al 2025 la data di un voto che comunque potrebbe non svolgersi mai. L’aula ha votato con 28 sì e 22 no un emendamento dei capigruppo dei maggioranza.

La norma modifica la legge che, nel corso dell’estate, aveva fissato nel dicembre 2024 la finestra per il voto di secondo livello. Contraria l’apposizione, che ha contestato apertamente la scelta della maggioranza. Al momento della votazione i deputati dell’opposizione hanno esposto a Sala d’Ercole cartelli con la scritta “Vergogna. Insomma sono strate cancellate le elezioni del 15 dicembre indette con un decreto del presidente della Regione, Renato Schifani. Una frase in calce all’emendamento specifica che le consultazioni sono “annullate”. lo sposatmento del voto avverrebbe nel mese di aprile, per dare tempo al Parlamento di approvare il ddl che reintroduce l’elezione diretta negli enti.