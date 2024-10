Sbarco di immigrati nelle coste marsalesi, a bordo gridano aiuto

Una barca, con a bordo cittadini stranieri, probabilmente immigrati, è arriva nelle coste marsalesi, proprio di fronte al Monumento ai Mille. Dal natante chi è a bordo ha iniziato a urlare “aiuto” allertando i passanti lungo il Parco del Salato, sul Lungomare Maltese, avvisando la Capitaneria di Porto. Probabilmente la barca ha imbarcato acqua o forse ha preso una ‘secca’ e qualcuno si è gettato in mare per cercare di arrivare a riva prima di essere fermati dalle forze militari o semplicemente per paura. Sul posto è giunto un peschereccio per cercare di aiutarli e sono arrivati i mezzi di Circomare assieme ai Carabinieri, ai Vigili urbani e al 118 che sta prestando soccorso agli extracomunitari che si trovano seduti a terra prima di essere trasferiti, a volti dai teli argentati. Tra le persone sbarcate, c’è un minore e sembra anche ci sia una donna incinta.

Non è il primo caso negli anni di sbarchi nelle coste marsalesi e trapanesi. Facile è, in giornate di mare piatto come quella di oggi, raggiungere la riva puntando su Capo Boeo dalla Tunisia.