Sull’aeroporto di Birgi scoppia la polemica tra Pellegrino (F.I.) e Safina (P.D.)

Tutto nasce dalla vicenda dei giocatori della Iuventus Next Gen costretti a trascorrere la notte allo scalo Vincenzo Florio dopo la gara contro il Trapani.

“Schifani sembra ricordarsi dell’aeroporto di Trapani Birgi solo quando scoppia l’ennesima polemica. Da settimane chiediamo in aula quali siano i suoi piani per lo scalo Vincenzo Florio, ma il silenzio, sulle cose importanti, continua”.

Così il deputato regionale del Partito Democratico, Dario Safina, dopo la convocazione urgente a Palazzo d’Orleans dei vertici Airgest, riguardo la disavventura della squadra di calcio Juventus Next Gen, costretta a dormire in aeroporto a causa di un guasto all’aereo che avrebbe dovuto riportare a casa giocatori e dirigenti dopo la partita giocata a Trapani.

“La regione non può continuare a trascurare uno scalo fondamentale per il nostro territorio”, ha dichiarato Safina. È necessario che il presidente Renato Schifani non limiti il suo intervento agli altri aeroporti dell’isola, ma che prenda in considerazione anche Trapani, per il bene di tutta la Sicilia occidentale”.

“Il presidente della Regione Siciliana infatti – ha continuato Safina – fino a questo momento ha evitato di esprimere una posizione chiara sulla situazione dell’aeroporto di Trapani. Questo silenzio non può più essere tollerato. Ci attendiamo una risposta puntuale e rapida alla nostra interrogazione sul sistema aeroportuale siciliano, e chiediamo che questa risposta arrivi in aula, non a mezzo di comunicati stampa. Il tempo delle incertezze è finito: Trapani merita chiarezza e un futuro all’altezza delle sue potenzialità”.

La replica al deputato regionale trapanese dei democratici è affidata al capogruppo di Forza Italia. “Ancora una volta da parte dell’opposizione si innesca una polemica inutile, fine a sé stessa, e, soprattutto, incapace di inquadrare il problema – afferma il marsalese Stefano Pellegrino

“L’episodio avvenuto all’aeroporto di Birgi, con alcuni passeggeri lasciati a terra da Ryanair e costretti a dormire all’interno dell’aeroporto, non è certamente qualcosa che attiene alle competenze della Regione né in termini di indirizzo né in termini gestionali. L’onorevole Safina sembra ignorare del tutto l’intervento finanziario regionale, per circa 4 milioni, a sostegno dell’aumento di capitale di Airgest, già deliberato dal CdA col parere favorevole del Collegio sindacale”.

Passano poche ore e Safina torna ancora alla carica. “Stia tranquillo l’onorevole Pellegrino, io non ignoro nulla. Piuttosto sono lui e il presidente Schifani a fare gli gnorri. Qui il tema non è il lavoro fatto dal governo per gli aeroporti siciliani né i 4 milioni ad Airgest. Il tema è che manca la nuova governance della società che gestisce lo scalo aeroportuale Vincenzo Florio, scaduta nello scorso mese di aprile. Manca un piano strategico per l’aeroporto. E vorrei ricordare all’onorevole forzista che i 4 milioni di euro per ricapitalizzare Airgest di cui parla e che sono stati approvati anche col voto delle opposizioni, servono solo per la gestione ordinaria e non possono consentire di proiettare nel futuro il nostro scalo. In particolare, questo Governo cosa vuole fare degli aeroporti di Palermo e Trapani? Quale sarà il destino dello scalo trapanese?”.