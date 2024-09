Totò Schillaci di nuovo in condizioni critiche

Totò Schillaci è di nuovo in condizioni critiche nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo. E‘ ricoverato da inizio settembre e per mettere a tacere varie voci, la famiglia con un comunicato ufficiale ha reso note le condizioni, serie, in cui versa il calciatore ex Juve e Inter e campione della Nazionale Italiana anni ’90. Giorni fa i medici avevano deciso di ridurre l’ossigenazione indotta ma adesso il quadro clinico si è nuovamente aggravato secondo fonti sanitarie. Lo scorso anno lo stesso calciatore aveva fatto sapere che durante l‘arresto di Matteo Messina Denaro, si trovava alla clinica La Maddalena per seguire le stesse cure per un tumore al colon per il quale aveva subito due interventi.