Meteo, in 24 ore Sicilia da sos ondate di calore allerta gialla piogge

Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. E’ l’ora, anche finalmente, delle piogge in tutta la Sicilia. Non è che agosto non sia stato piovoso, qualche bomba d’acqua nella Sicilia Orientale ha destato preoccupazione, così come le trombe d’aria tra Pizzolungo e Palermo. Ma la Provincia di Trapani è a secco da troppo tempo. Secondo il bollettino della Protezione Civile, in 24 ore si passa da ondate di calore e incendi a allerta gialla per piogge e temporali.