In demolizione i ruderi sul Lungomare di Marsala. L’idea è di creare le ‘spiagge in Città’

Nuovo intervento a Marsala, giovedì prossimo, nell’ambito del progetto Pnrr di “Rigenerazione urbana dell’area compresa tra la via Verdi ed il Lungomare mediterraneo”. Dopo la prima fase propedeutica ai suddetti lavori di riqualificazione – ossia la demolizione di vecchi ruderi, nonchè del muro di cinta compreso fra vecchie abitazioni della zona porto e l’ex stabile dell’Aci – dal 5 settembre gli interventi riguarderanno l’apertura del fronte-mare sul tratto compreso tra le vie Giuseppe Verdi ed Emanuela Loi.

Il sindaco Massimo Grillo ha dichiarato: “Oltre all’ampliamento di strada e marciapiedi, con nuova pavimentazione e rifacimento rete di smaltimento delle acque reflue, la vista mare sarà impreziosita da un ricco giardino mediterraneo, aree di forma irregolare ispirate alle storiche dune di sabbia da cui godersi il tramonto, nonchè percorsi pedonali arredati, zone di sosta, spazi ricreativi nuova illuminazione”. Il progetto dell’Amministrazione comunale – per un investimento complessivo di 2 milioni di euro, a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza – è stato redatto da “Itinera Lab” degli architetti Giovanni e Domenico Nuzzo. Assieme ai progetti Waterfront nella zona della Florio – con lavori attualmente in corso per la creazione di aree attrezzate, solarium, parchi urbani, il tutto nell’ottica di realizzare le prime “spiagge” di città – la riqualificazione del Lungomare influenzerà lo sviluppo futuro di Marsala città marinara. Al fine di consentire i lavori in sicurezza, il tratto del Lungomare compreso tra via Crispi e via Dello Sbarco resterà chiuso al transito veicolare a partire da giovedì prossimo, 5 settembre – dalle ore 7 alle ore 18 – e fino al completamento dell’intervento di demolizione.