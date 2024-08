Musica, talk e cooking show. Torna l’Egadi Blu Festa, l’evento che parla della tutela dell’ambiente

Dopo il grande successo della prima edizione, il 23 e 24 agosto a Favignana torna l’Egadi Blu Fest, il Festival diffuso di sensibilizzazione ambientale, organizzato dalla PubliNews (società editrice, tra gli altri, del settimanale Egadi C’è) e dal Comune di Favignana – Ente gestore dall’Area Marina Protetta “Isole Egadi”.

Due giorni per parlare della tutela dell’ambiente, dell’area marina protetta e per sensibilizzare alle buone pratiche per la salvaguardia del mare, grazie ai laboratori “marini” per bambini e i punti informativi nelle isole di Levanzo, Marettimo e Favignana. La prima fase dell’evento prevede diverse attività, tutte a Favignana a Piazza Madrice. Si comincia venerdì 23 agosto alle ore 21:30 con un talk-show dal titolo “ti racconto il mare e…lo sviluppo sostenibile”, un momento di riflessione sulle tematiche ambientali più importanti grazie alla presenza di tanti ospiti. A seguire, alle ore 22:30, il concerto del Mauro Carpi Quintet. La formazione è composta dallo stesso Carpi al violino, da Fabio Crescente al contrabbasso, da Tony Terrasi al piano, da Felice Cavazza alla batteria e da Antonella Parnasso che è la voce del quintetto.

Mentre sabato 24 alle ore 21:00 spazio alla cultura “culinaria”. Lo Chef Francesco Bonomo sarà ai fornelli per il coocking-show “il piatto del giorno”. Prevista anche la degustazione finale. A seguire verrà proiettato il documentario “L’Erba di Poseidone”, in cui Will racconta il progetto di tutela della Posidonia Oceanica, nato nell’Area Marina Protetta, che ha contribuito alla salvaguardia e alla conservazione della prateria sommersa protetta più grande del Mar Mediterraneo. Ad animare il coocking show e dopo la proiezione del documentario ci saranno la voce e la chitarra di Enrica Crimi.

A presentare l’evento sarà Ninny Bornice. La seconda edizione dell’Egadi Blu Fest è realizzata in collaborazione con la ProLoco Isole Egadi e la Peralta Production, con il patrocinio del Comune di Favignana. Media partner dell’evento il portale ItcaNotizie.it e il settimanale Egadi C’è.