Favignana ‘Noir’, torna il festival “Come è profondo il mare” ￼

Torna a Favignana il noir mediterraneo con la terza edizione del Festival letterario “Come è profondo il mare”, in programma dal 25 al 28 luglio 2024 presso l’ex Stabilimento Florio. Un’edizione ricca di eventi e incontri con alcuni dei più grandi nomi della narrativa noir italiana, organizzata dal Comune di Favignana con il sostegno di prestigiosi partners e sponsor.

Il festival, diretto da Giancarlo De Cataldo, si svolgerà con appuntamenti serali alle ore 21.30 e si propone come un viaggio affascinante tra le pieghe del noir mediterraneo, esplorando il profondo legame che unisce la parola scritta all’immagine televisiva e cinematografica. Attraverso i dialoghi con gli autori, il pubblico potrà scoprire i segreti del processo creativo che porta dalla pagina allo schermo, svelando i meccanismi di trasposizione e adattamento che danno vita a film e serie tv di successo. L’ex Stabilimento Florio, con la sua atmosfera suggestiva e ricca di storia, farà da sfondo ideale a questa immersione nel mondo del noir, divenendo un luogo di incontro e di scambio culturale per tutti gli appassionati. Il programma del festival vanta un parterre di ospiti d’eccezione, capaci di incarnare al meglio lo spirito del noir mediterraneo:

● 25 luglio – Gianrico Carofiglio: scrittore

● 26 luglio – Alessandro Robecchi: giornalista, autore televisivo e scrittore

● 27 luglio – Mariolina Venezia: scrittrice e sceneggiatrice

● 28 luglio – Maurizio De Giovanni: scrittore, sceneggiatore e drammaturgo

“Dal 25 al 28 luglio, Favignana si prepara a un nuovo viaggio nelle profondità del noir mediterraneo”, dichiara Giancarlo De Cataldo. “L’ex Stabilimento Florio, cornice d’eccezione, ospiterà la terza edizione del festival, un invito a immergersi tra le pagine e le immagini di storie che raccontano il nostro mare e le sue anime. Un piccolo festival, come amo definirlo, che ha la grandezza di unire il Mediterraneo ai suoi grandi scrittori e ai personaggi che popolano le loro opere”.”Questo festival – dice il sindaco Francesco Forgione – rappresenta un’occasione straordinaria per i nostri cittadini e i turisti per entrare in contatto con grandi autori di letteratura noir ed esplorare attraverso questi incontri l’affascinante connubio tra la parola scritta e il cinema”. “Come è profondo il mare” è organizzato dal Comune di Favignana – Isole Egadi, con il prezioso patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e con il sostegno dell’Official Partner Firriato e dei parteners tecnici Liberty Lines, Mangia’s Favignana Resort, Bussolaweb Creative Digital Agency, Aegusa Caffè, Siciltransfert e Speedytaxi.Per ulteriori informazioni sul Festival, il programma completo degli eventi e le modalità di partecipazione, potete visitare il sito festivalnoir.it