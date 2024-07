L’Estate petrosilena prende il via il 18 agosto, cartellone ‘sostenibile’ grazie alle associazioni

Ieri, presso il locale Mir Mir di Torrazza, stata presentata l’Estate petrosilena 2024. Un programma che il sindaco Giacomo Anastasi ha definito ‘sostenibile’ visto che il Comune non naviga economicamente in acque limpide e grazie alla Pro Loco e alle associazioni del territorio ha potuto realizzare degli eventi per il divertimento e la convivialità di cittadini e visitatori. Il programma inizierà il 18 luglio con il concerto “Musikè Band” che, in piazza Biscione, che aprirà l’Estate Petrosilena 2024, un cartellone che si concluderà l’1 settembre con il “Festival del tramonto e degli aquiloni” a Sibiliana.

“Anche quest’anno abbiamo voluto creare un programma estivo inclusivo, vario, di qualità, che aggreghi la comunità e che attragga turisti nel nostro territorio – ha dichiarato il sindaco –. Un programma con eventi gratuiti per tutte le età, compresi i più piccoli, ai quali sono dedicati il Teatro della terra e del mare, che ritorna con tre nuovi spettacoli serali: “Hamelin”, “Mettici il cuore” e “Allegra”, oltre a giochi e animazioni promossi da dall’Associazione Auser Petrosino”. Ci saranno anche eventi importanti come la “Tombola estiva” e “Tomboliamo”, gli “Scacchi sotto le stelle” e il “Giochi intergenerazionali”, il campus estivo di Auser, la “Vespa Estate al Biscione” oltre alle rappresentazioni teatrali “Quale onore” e “100 rose russe” e “Comunque vada passa pi scuita” con Giovanna la Parrucchiera. L‘evento principale sarà il concerto dei Women Orchestra, composto da 40 musiciste, che porteranno le colonne sonore più iconiche della storia del cinema in Piazza Biscione. La Women Orchestra, peraltro, è guidata dalla direttrice d’orchestra Alessandra Pipitone che è proprio di Petrosino. E ancora musica con i due concerti organizzati dalle associazioni “Musikè” e “Sicilia Lusitana”. Ci saranno anche momenti dedicati all’enogastronomia, con la sagra dell’arancina e all’artigianato locale, con i mercatini tradizionali in piazza Biscione e la messa dedicata a Maria Stella del Mare l’11 agosto.

Insomma, come si è detto in conferenza stampa, un budget di 30mila euro grazie al reinvestimento della tassa di soggiorno e in ‘economia’. Peraltro la Regione non ha più concesso contributi per i cartelloni estivi viste probabilmente le elezioni europee, tagliando gli investimenti agli enti comunali. Poi si penserà ad un progetto in vista, l’ultima settimana di settembre, per la Festa dell’Uva e del Vino, che potrebbe essere finanziato dal Governo guidato da Renato Schifani.