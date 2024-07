Gioco diverso, spettacolo assicurato. Verso Spagna-Inghilterra

Sul verde prato del bello e moderno Olympiastadium di Berlino si giocherà questa sera alle ore 21, Spagna-Inghilterra, finale dei campionati europei “Euro 2024”. Un emblema di due modi molto diversi di intendere il calcio: più fisico quello dei Tre Leoni, più tattico e basato sul gioco di squadra quello delle Furie Rosse. Così come sono diversi i percorsi attraverso cui le due Nazionali sono arrivate a questa sfida. La Spagna giocherà per conquistare il quarto titolo europeo e diventare la squadra con piu titoli (al momento è al pari con la Germania con tre Europei vinti), mentre l’Inghilterra spera di porre fine a un’assenza di titoli che dura da ben 58 anni. I pronostici darebbero La Roja favorita. La squadra di Luis de la Fuente, ha sempre mostrato un gioco dominante ed ha eliminato squadre come Germania e Francia. Ha vinto cinque sui sei delle partite di questi Europei nei tempi regolamentari. Soltanto ai quarti di finale contro la Germania è dovuta andare ai supplementari, per poi prevalere per 2-1 grazie a un gol di Merino al 119°. I ragazzi di Gareth Southgate, hanno zoppicato fino all’atto finale faticando a mostrare il loro reale potenziale, tranne che nella semifinale contro l’Olanda, dove ha sfoderato una prestazione molto più aggressiva, veloce e solida. Hanno vinto due partite nei primi 90 minuti, in due hanno pareggiato, in una contro la Slovacchia hanno vinto 2-1 ai supplementari agli ottavi di finale, mentre ai quarti contro la Svizzera sono dovuti andare ai rigori per poi passare per 5-3. Il CT De La Fuente è pronto per confermare il 4-2-3-1 messo in campo anche in semifinale. Tra i pali spazio a Unai Simon, in difesa invece tornano Carvajal e Le Normand dopo la squalifica. Insieme a loro ci saranno Laporte e Cucurella. Davanti a loro agirà ancora una volta Rodri in coppia con Fabian Ruiz. Con Pedri fuori per infortunio, nella trequarti ci saranno Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams per supportare l’unica punta del modulo ovvero Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid, sempre più vicino al Milan, ha smaltito la botta al ginocchio rimediata in maniera fortuita da uno steward al termine della gara contro la Francia. Dall’altra parte Southgate, dopo due partite con la difesa a tre, sta pensando di tornare al suo caro vecchio 4-2-3-1. Walker tornerebbe a fare il terzino destro, con Shaw sull’altra fascia al posto di Trippier, più offensivo. In mezzo ci sono Mainoo e Rice, mentre davanti dietro Harry Kane un trio pieno zeppo di talento: Saka, Bellingham e FodenSarà Francois Letexier, francese, classe 1989, ad arbitrare la finale tra l’Inghilterra e la Spagna. Una sorpresa, considerato che dopo il rientro in Italia di Orsato si pensava che il prescelto fosse il polacco Marciniak, che aveva già diretto le finali dei Mondiali e di Champions. Marciniak invece sarà il IV uomo, pronto a dissuadere con la sua stazza le panchine da ogni intemperanza, mentre l’ultima traccia di Italia all’Europeo sarà Massimiliano Irrati, puntuale nella sala Var di una finale internazionale. Letexier, è da tempo considerato l’astro nascente dell’arbitraggio internazionale, anzi ormai crescente, visto che Rosetti lo aveva già scelto per la finale di Supercoppa dell’anno scorso tra City e Siviglia. In questo europeo ha già arbitrato Croazia-Albania e Danimarca-Serbia nella fase a gironi e poi proprio la Spagna negli ottavi contro la Georgia. Tre prestazioni che hanno convinto Rosetti a scegliere senza guardare la carta d’identità. Una carta d’identità che permette a Letexier di essere il più giovane arbitro di sempre in una finale degli Europei. Auguriamoci di assistere ad un bellissimo incontro, corretto e ricco di goal. A domani amici.. per l’atto finale anche di “Palloni Gonfiati” la rubrica di Itacanotizie che ho avuto il piacere e la gioia di curare.