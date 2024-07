Morte Oriana Bertolino, gli escursionisti non volevano fare tardi. Era marsalese il conducente del quad

La comunità marsalese è ancora scossa per il drammatico incidente che ha costato la vita a Oriana Bertolino, una professionista della pallavolo e della terapia con gli animali che è deceduta sabato sera precipitando in mare da una scogliera con un quad guidato da un altro marsalese di 47 anni. Oriana aveva 31 anni e si stava godendo una vacanza sull’isola di Gozo.

Stava partecipando ad una escursione in gruppo per assistere al tramonto, ma il gruppo di escursionisti temeva di fare tardi e il mezzo ha accelerato. L’incidente infatti è avvenuto intorno alle 20 di sera vicino alla scogliera.

La polizia maltese ha riferito che il guidatore del quad, che è riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite, ha perso il controllo del mezzo, pare per un problema allo sterzo. E questo gli avrebbe impedito di cambiare direzione. Sia la polvere sollevata che la scarsa aderenza al manto sterrato avrebbero impedito al conducente del quad di fermarsi in tempo.

Il corpo della Bertolino è stato recuperato dopo le ricerche, ma la giovane è deceduta per le ferite riportate. L’uomo, invece, è stato curato per lievi ferite all’ospedale di Gozo. Il magistrato Brigitte Sultana sta conducendo un’inchiesta per fare luce su questa tragica morte.