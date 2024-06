Petrosino, l’appello al voto del sindaco Anastasi: “Facciamo vincere l’Europa dei popoli, della pace e della libertà”

Non dà un’indicazione specifica di voto, ma anche il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi è intervenuto per lanciare un appello al voto, in occasione delle Elezioni Europee, che si terranno nei 27 Paesi dell’UE in questo fine settimana.

“La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l’uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita”. Con queste parole si apre il Progetto d’un manifesto per un’Europa libera e unita redatto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, mentre stavano scontando la loro condanna al confino nell’isola di Ventotene. Oggi abbiamo bisogno più che mai di richiamare lo spirito di quel manifesto, di farci ispirare da quel sogno concreto di unità e libertà. Torniamo con il nostro voto a dare forza e concretezza al progetto di pace e libertà che ha ispirato i padri fondatori di Ventotene. Spesso si tende a sottovalutare l’importanza del proprio voto, si pensa che non faccia differenza. Ma vi assicuro che non è così. Ogni singolo voto è fondamentale per determinare il futuro dell’Unione Europea e perciò anche il nostro futuro. Chi non va a votare, chi decide di non esercitare il proprio diritto e dovere civico, sta lasciando che siano gli altri a determinare il corso della politica europea, senza poter esprimere la propria voce e le proprie idee. Oggi e domani con il nostro voto, a prescindere da quelle che sono le legittime idee politiche di ognuno di noi, diamo il nostro contributo per «riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro la disuguaglianza e i privilegi sociali», per ricordare ancore le parole di Spinelli e Rossi. Non rinunciamo al nostro potere di decidere. Facciamo vincere con il nostro voto l’Europa dei popoli, della pace e della libertà”.