RTF Music, nuovo progetto rap marsalese per Joe BlackDock e Pascal. Ascolta￼

Joe BlackDock e Pascal, rapper marsalesi, pubblicano il nuovo album “Non ti preoccupare Mixtape Vol. 1” formando il progetto RTF Music, che consolida il percorso musicale tra il rap old school e le nuove sonorità ricche di melodie, ritornelli e sonorità che sfruttano l’elettronica con le incursioni strumentali ben dosate. E sin da “Tutto quello che ho”, partendo dai chiari riferimenti classici, un inno all’amore per la musica, con la cifra stilistica del rapper ‘da strada’, dei racconti suburbani; il piano e i riff di chitarra vogliono scontrarsi volontariamente con un mondo ‘fake’ dove l’uso dell’IA sta facendo morire la musica, sopravvissuta in dischi come questo.

Pezzi più intimisti da ‘Come sto’ a ‘Incertezza’ sono inframezzati da dissing con sonorità a volte cupe, cariche di malinconia ma anche assai energiche, caratteristica che oggi manca a tanti giovani artisti del panorama italiano. L’album, composto da 12 brani – tra cui la sicula ‘Pizza, Pasta e Tunnina’ contro la festa della retorica – si può trovare su Spotify e sulle altre piattaforme digitali. Nel frattempo Joe BlackDock e Pascal stanno lavorando per portare live la loro musica.

CREDITI:

Basi e arrangiamenti: nuema_nuema – prodthegoodboy – da_pellegrino

Progetto con rtf_musicrecords, realtà urbana fondata dal producer Nuemaa (Lecco)

