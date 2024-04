Un altro cane in Sicilia torturato “a picconate in testa”: forza Honey

I casi di Aron, di Nina, di tanti altri cani seviziati, abbandonati, sono tutte vicende di cronaca che arrivano dalla Sicilia. Un’altra triste storia arriva dal quartiere Cruillas di Palermo, dove un cane è stato trovato agonizzante in un cassonetto per i rifiuti. A lanciare l’allarme è stata una donna che ha sentito il cagnolino lamentarsi tra l’immondizia.

L’animale è stato liberato e affidato alle cure di una clinica veterinaria, ma le sue condizioni sono gravi: ha una emorragia cerebrale e dei fori sulla testa. L’animalista Valeria Galletti, ha raccontato l’orrore sui social, diffondendo anche la foto dell’animale ancora vivo: “Abbiamo soccorso il cane trovato nella spazzatura – racconta – Siamo andati in clinica, è in agonia, con emorragia cerebrale e in stato comatoso. Ha dei buchi in testa”. Honey, così è stato ribattezzato, è stato preso a picconate in testa. “Due colpi secchi di piccone che hanno perforato il cranio causando emorragie cerebrali, sanguinava dalla testa, dal naso e dalla bocca, non sappiamo se sopravviverà”, dice ancora l’attivista.