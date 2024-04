La Scuola “De Gasperi” di Strasatti ai Giochi Matematici Bocconi

Stimolati dalle docenti di Matematica, studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado hanno partecipato ai “Giochi del Mediterraneo” e ai “Giochi Matematici Bocconi”. Si tratta di competizioni di livello nazionale, articolate in fasi preparatorie locali svolte anche online tramite piattaforme digitali. Quest’anno l’impegno di alunni e docenti ha portato un nuovo successo per l’I.C. “A. De Gasperi” di Marsala: due studentesse (Sofia L. S. e Aurora C.) hanno conseguito ottimi punteggi per il livello C1 dei Giochi della Bocconi, ottenendo l’ammissione alla fase finale che si svolgerà a Milano il 25 maggio 2024. “Il risultato di quest’anno ci ha restituito una grande emozione – dichiarano ancora le docenti Caterina De Vita, Lisa Betta Gandolfo, M. Luisa Caradonna e Marika Zichittella – e accompagneremo a Milano, incoraggiandole, le nostre bravissime studentesse”.