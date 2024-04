Campionato Silver, tanti podi per la Marsala Gym Lab

Il 13 e 14 maggio a Spadafora si è disputata la seconda ed ultima prova del Campionato Individuale Silver di ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. L’Asd Marsala Gym Lab presente con 28 ginnaste. Nella prima giornata di gara è il turno di Clara Angi e Miriam Cusenza nel livello LD avanzato, le cui esecuzioni imprecise a trave le arrestano in quinta e quarta posizione nelle categorie senior 1 e junior 1. Prosegue Margherita Fagarazzi nel livello LC base, giovane talento che firma il primo piazzamento nella categoria allieva 4 riservata alla classe 2012. Chiudono la gara nel livello LD3 base, le ginnaste Alessia Bernardone e Martina Casano giungono al 2° posto nella categoria junior 1 e senior 1, Viola Nizza nella categoria junior 2 è 3ª.

Nel livello LA base primo piazzamento per Giulia Pantaleo allieva 4 e Alyssa Milazzo junior 1; 3ª Ludovica Galassi allieva 2 e Elena Genna allieva 4; 4° posto per Clara Buffa allieva 3 e Viola Lombardino allieva 4. Nel livello LA avanzato 4ª classificata Anna Genna allieva 1, nella categoria Allieve 3, 8ª Viola Licari e 10ª Greta Patti. Nel livello LB base nella categoria allieve 2 podio tutto MGL con Rachele Sciacca al 1° posto, Greta Arceri al 2° e Federica Rizzo al 3°; 1°o posto anche per Sofia Licari allieva 3 e Laura Marrone junior 1; 3ª classificata Alice Denaro junior 1 e 4ª Sara Omassi allieva 4. Nel livello LB avanzato 2ª Sharon Giubaldo e 3ª Giorgia Angileri entrambe senior 1; 3° posto anche per Benedetta Rallo allieva 4.