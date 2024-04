Juan Lorenzo e la chitarra flamenca al Teatro Sollima di Marsala

Domenica 21 aprile alle ore 18 al Teatro Sollima di Marsala, per la Stagione Concertistica dell’Associazione L. Van Beethoven, diretta dal M° Giuseppe Lo Cicero. l’atteso grande evento dello straordinario chitarrista di flamenco Juan Lorenzo. Diplomatosi a Siviglia sotto la guida di Miguel Perez e Mario Escudero. In quasi trent’ anni di attività, ha tenuto circa 2000 concerti, collaborando con diversi grandi artisti, tra cui Andrea Bocelli, Mario Reyes dei Gipsy Kings, Jethro Tull, Tony Esposito, Al di Meola, Pino Daniele.

Nel 1996 fonda la compagnia “Flamenco Libre”, esibendosi in Italia, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Ex Juogoslavia, Tunisia, Stati Uniti e Russia. Nel 2003 realizza un tour con il concerto per chitarra flamenca e orchestra esibendosi in alcune prestigiose sedi italiane; conservatorio G. Verdi di Torino, teatro Ghione Roma, e nel 2008-2009 con il progetto per chitarra sola “Flamenco de Concierto” si esibisce in alcune delle più prestigiose sale internazionali come: Tchaikovsky hall (Mosca), Palazzo Pitti (Firenze),Teatro Parioli (Roma), Blutenburger Konzerte (Monaco di Baviera), War Memorial and Performing Arts Center di San Francisco (California), Teatro Comunale Di Lugano (Svizzera), Teatro Politeama (Palermo).

Nel 2013 esegue tale repertorio per l’Università de Sevilla dando un concerto nella sede della piu grande istituzione al mondo per la “Cattedra de Flamencologia”. Erano presenti le piu alte autorità culturali, artistiche ed istituzionali del settore, e nel 2018 riceve il premio Internazionale alla carriera “Maison des Artistes” in Aula Magna all’Università La Sapienza di Roma. È insegnante di chitarra flamenca all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di TERNI. Ha ottenuto premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali ed internazionali; svolge un’intensa attività concertistica suonando in veste di solista in tutt’Italia e all’estero (Svizzera, Spagna, Ungheria, Romania, Bulgaria, Austria, Francia, Repubblica Ceca, Russia, Grecia, Gran Bretagna, Polonia), riscuotendo calorosi apprezzamenti da parte del pubblico e della critica. Assicuratevi il vostro posto a teatro, prenotando: ai numerii 320 6905330 / 351 2337262, oppure presso DNT Service via Sibilla 12, Marsala. Il prossimo appuntamento il 05 maggio, con il duo Martegiani-Di Fulvio (voce e chitarra), “dalla Samba alla Bossa nova”