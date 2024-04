Con Lions e Rotary screening specialistiti gratuiti a Marsala e Mazara

I Club Service di Marsala e Mazara del Vallo offrono alla cittadinanza diversi screening gratuiti. In occasione del Lions Day che si terrà il 14 aprile, il club di Marsala, presieduto da Paola Di Pietra, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza uno screening gratuito del diabete, in Piazza della Repubblica (Loggia), dalle ore 9.30 alle ore 13. Sarà presente Maria Antonietta Scarpitta, dirigente del reparto di diabetologia dell’ospedale di Marsala e l’associazione La Provvidenza. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il 23 aprile dalle ore 16 in piazza Mokarta a Mazara, invece, avrà inizio il progetto del Rotary locale dal titolo “Casa di Paul Harris”. Per il secondo anno consecutivo i medici volontari del Rotary Club forniranno servizi gratuiti di diversi screening medici specialistici. Visite gratuite fino all’11 maggio. Per prenotare occorre mandare messaggio WhatsApp ai numeri 333.4820335 o 349.8690712. Queste le visite, le giornate e gli orari: martedì 23 aprile ore 16-18,30 con dr Nicolò Di Giovanni, cardiologo; giovedì 25, 9.30 -12 con dr Giuseppe Paola, endocrinologo; domenica 28, 9.30-12.30 con dr Antonio De Pasquale, dentista pediatrico; Lunedì 29 aprile, 16-18.30 con dr Francesco Gancitano, gastroenterologo; martedì 30, 9.30-12 con dr Massimo Di Liberto, ginecologo; 1° maggio, ore 9.30-12 con dr.ssa Paola Quintino, urologa; giovedi 2 maggio, 9.30-12 con dr.ssa Maria Quinci, pediatra; sabato 4, 9.30-12 con dr Giuseppe Giordano, diabetologo; martedi 7, 9.30-12 con dr Francesco La Grutta, oculista; sabato 11 9.30-12 con dr Giuseppe Bertolino, podologo.