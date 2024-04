Il Marsala Futsal si prende la vittoria per 7 a 0 sul Bovalino

Una vittoria che dà di nuovo fiducia al Marsala Futsal 2012 dopo le due sconfitte e il pareggio rimediato nelle tre precedenti partite. La società cara al Presidente Paolo Tumbarello può tornare a sperare nell’accesso ai play off nel Girone H del Campionato di serie B, dopo i 7 a 0 sul campo del Bovalino C5 (all’andata finì 10 a 1 per i lilybetani). Adesso il Marsala si trova a 38 punti in classifica a -3 dalla terza Soverato e a +3 dal Barcellona. E l’ultimo match regular sarà proprio giocato al Palazzetto dello Sport San Carlo contro i barcellonesi.

Primo tempo_ Non c’è neppure il tempo di valutare l’avversario che i padroni di casa subiscono la prima rete nei primi secondi di gioco dal bomber Jorge Tendero su assist di Matteo De Bartoli. I ragazzi di Mister Giacalone fanno girare tanto la palla e proprio da un’azione corale nasce il secondo goal messo a segno grazie a una bella prestazione personale di Alessandro Patti al 1’ e sempre Patti in grande spolvero al 9’ timbra il 3 a 0 dallo schema su punizione. La grinta non manca ad entrambe le squadre con gli azzurri che fermano ogni debole falcata amaranto senza troppi problemi. L’obiettivo della prima parte del gioco è controllare la palla e filtrarla in area per trovare il goal. Carta che si rivela vincente: al 16’ l’1-2 di Valenti-De Bartoli con quest’ultimo pronto sottoporta a calare il poker. Un minuto più tardi è il giovane Angelo Parrinello a trovare la rete stagionale: palla al piede, dopo la rimessa, si porta dinanzi la porta del Bovalino e batte l’estremo difensore.

Secondo tempo_ La ripresa inizia con la consapevolezza del 5 a 0 che fa stare sereno il Marsala Futsal sul proseguo del match senza però mai abbassare la guardia. Qui, mai domo, il capocannoniere del Girone H Tendero, mette a segno prima la sesta rete, fotocopia del primo goal, ancora su assist di De Bartoli al 1’ e al 16’ finalizza il 7 a 0.

Tabellino di gara

Bovalino: Errante, Dattilo, Fontana, Avarello, Reale, Torrini, Morabito, Trimboli, Rondò, Gelonese, Benavoli, Di Giglio. All. Gnisci

Marsala Futsal 2012: Villa, Buffa, Foderà, Costigliola, Parrinello, De Bartoli, Valenti, Patti, Pierro, Bonafede, Tendero, Pellegrino. All. Vincenzo Giacalone

Marcatori: Tendero (1’ p.t., 1’ s.t., 16’ s.t.), Patti (1’ e 9’ p.t.), De Bartoli (16’ p.t.), Parrinello (17’ p.t.) – MF2012

Arbitri: Younes Bartal, Simone Brentan, Giuseppe Ditto (crono).