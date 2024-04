Castellammare: la giovane Maria Fabiana Napoli è la nuova assessora

Maria Fabiana Napoli, 29 anni, ragioniera, è il quinto assessore della giunta di Castellammare del Golfo che torna ad essere composta da tre donne e due uomini Maria Fabiana Napoli ha giurato a palazzo Crociferi questa mattina e il sindaco Giuseppe Fausto le ha affidato le deleghe ai servizi socio assistenziali, pari opportunità, servizi demografici, contenzioso e rapporti legali.

Consigliera comunale nella precedente legislatura, dal 2018 al 2023, e durante la consiliatura presidentessa della III commissione consiliare permanente e della commissione speciale per l’indirizzo e il controllo dei beni confiscati alla mafia, Maria Fabiana Napoli è stata nominata dopo le dimissioni dell’avvocatessa Vincenza Ligotti che, nominata dal sindaco Giuseppe Fausto fin dall’insediamento (5 giugno 2023), quale tecnico esterno, ha lasciato l’incarico per “sopraggiunti impegni di lavoro”. Dopo aver ringraziato ancora Enza Ligotti «per il lavoro svolto in giunta con professionalità ed impegno», il sindaco Giuseppe Fausto ha augurato «buon lavoro a Maria Fabiana Napoli che, sono certo, sarà in sintonia con tutta la squadra portando avanti con attenzione il lavoro affidatole. La giunta torna velocemente nella sua interezza in modo da garantire continuità all’impegnativa attività amministrativa, così da spendersi senza indugi nell’interesse della nostra Castellammare».

Il sindaco Giuseppe Fausto ha nominato quindi un’altra donna tornando al plenum dell’esecutivo che, così, è composto ancora da tre donne e due uomini. E la neo assessore Maria Fabiana Napoli, nel ringraziare il sindaco Fausto per la fiducia, ha sottolineato che «si tratta di un incarico di responsabilità che affronterò con il massimo impegno nell’interesse della comunità castellammarese ed in prosecuzione di quanto avviato dalla dottoressa Enza Ligotti, che ringrazio per il lavoro svolto. L’esperienza di consigliere comunale mi offre consapevolezza del carico che questa nomina comporta e mi metterò a disposizione di quanti vorranno collaborare, per raggiungere gli obiettivi di mandato nell’esclusivo interesse della nostra città».

Il sindaco Fausto non ha variato le altre deleghe e la giunta, oltre alla neo nominata Maria Fabiana Napoli, è attualmente formata dalla vice sindaco Lorena Di Gregorio, che si occupa di ambiente, pianificazione territoriale, suap, informatizzazione e digitalizzazione e rapporti con il consiglio comunale e dall’assessore Mariella Caleca, che ha le deleghe al turismo, pubblica istruzione e spettacolo. Due, invece, gli uomini in giunta: l’assessore Giovanni D’Aguanno che si occupa di lavori pubblici, cultura, sport, politiche giovanili, rapporto con le frazioni, politiche comunitarie e programmi di sviluppo territoriale e Giovanni Todaro che ha le deleghe all’edilizia privata, patrimonio e protezione civile, randagismo e polizia municipale.