Arrestato l’ex presidente del Trapani Calcio per frode su fondi Pnrr

La Guardia di Finanza ha fatto irruzione di primo mattino nella sede della Pistoiese. L’ex garante dimissionario del club Maurizio De Simone – nonchè ex presidente del Trapani Calcio – è stato tratto in arresto nell’ambito delle indagini su una maxi-frode ai danni dell’Unione Europea sui fondi del PNRR, vicenda su cui stanno lavorando la Guardia di Finanza di Venezia e il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. L’inchiesta non riguarderebbe solamente l’Italia ma anche altri Paesi europei, con il coinvolgimento delle forze di polizia slovacche, rumene e austriache. Si tratta infatti di una frode che vede coinvolti in tutto, fin qui, 23 soggetti, tra cui De Simone: complessivamente , la Finanza ha sequestrato loro, in via preventiva, circa 600 milioni.